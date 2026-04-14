أول عبور منذ بدء الحصار.. ناقلة نفط مُعاقبة تخترق قيود هرم

كتب : محمد جعفر

10:59 ص 14/04/2026

ناقلة نفط تخترق قيود هرمز ارشيفية

أفادت بيانات شحن، الثلاثاء، بعبور ناقلة نفط خاضعة لعقوبات أمريكية مضيق هرمز، رغم القيود المفروضة على الممر البحري الحيوي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

أول سفينة تعبر المضيق منذ بدء الحصار

وذكرت البيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن ومنصتي "مارين ترافيك" و"كبلر"، أن ناقلة النفط "ريتش ستاري" تُعد أول ناقلة تعبر مضيق هرمز وتغادر منطقة الخليج منذ بدء فرض الحصار.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت الناقلة ومالكها، شركة "شنغهاي شوانرون" للشحن المحدودة، على قائمة العقوبات، على خلفية اتهامات بالتعامل مع إيران.

أمريكا تفرض حصارً بحريًا على إيران

بعد ستة أسابيع من اندلاع الحرب مع إيران، أسند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الأحد، إلى البحرية الأمريكية واحدة من أكثر المهام تعقيداً في هذا الصراع، تتمثل في فرض حصار على الموانئ الإيرانية وتطهير مضيق هرمز الاستراتيجي من الألغام البحرية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قرار الحصار سيشمل جميع الموانئ الإيرانية، سواء الواقعة داخل مضيق هرمز أو خارجه، وبناءً عليه دخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أمس الاثنين.

وأشار ترامب إلى أن نطاق هذه المهمة قد يتجاوز منطقة الخليج العربي، في إشارة إلى احتمال توسيع العمليات البحرية لتشمل مناطق أخرى ضمن مسرح العمليات.

الحصار البحري الأمريكي إيران وأمريكا اختراق حصار مضيق هرمز العقوبات الأمريكية على إيران

