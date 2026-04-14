الكويت تسحب الجنسية من 2182 شخصًا بينهم نبيل العوضي

كتب : وكالات

11:39 ص 14/04/2026

علم الكويت

قررت الكويت سحب جنسيتها من 2182 شخصًا، إضافة إلى من اكتسبوها منهم عن طريق التبعية من زوجات وأبناء، وذلك بموجب ثلاثة مراسيم أميرية صدرت مؤخرًا.

وأفادت الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم" بأن القرارات شملت هذا العدد من الأفراد، إلى جانب التابعين لهم، في إطار مراجعة ملفات الجنسية في البلاد.

وتضمنت القائمة عددًا من الأسماء المعروفة، من بينها الداعية الإسلامي نبيل العوضي، الذي سبق أن سُحبت جنسيته في وقت سابق قبل أن تُعاد إليه لاحقًا.

وعلّق العوضي على القرار قائلًا: "الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وُلد العوضي لعائلة من فئة البدون في الكويت، وحصل على الجنسية في عام 1998، قبل أن يصدر قرار في عام 2014 بسحبها من عدد من الأشخاص، بينهم العوضي، ثم أعادتها الحكومة إليه في عام 2018.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تتخذها السلطات الكويتية لمراجعة أوضاع الحاصلين على الجنسية، حيث بدأت في سبتمبر 2024 حملة تستهدف حالات الجنسية المزورة والمزدوجة، بما يشمل ملفات تعود إلى سنوات سابقة.

وكان وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، فهد يوسف سعود الصباح، قد أكد في ديسمبر الماضي أن من تُسحب جنسيته سيستمر في التمتع بالمزايا التي كان يحصل عليها أثناء حمله للجنسية الكويتية.

