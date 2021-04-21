سفينة أبحاث فرنسية تغادر منطقة النزاع التركي اليوناني

04:52 م الأربعاء 21 أبريل 2021
سفينة أبحاث فرنسية تغادر منطقة النزاع التركي اليوناني

سفينة

أثينا - (د ب أ)

واجهت سفينة الأبحاث الفرنسية، "لاتالانت" مشكلات بسبب النزاع البحري بين اليونان وتركيا فى بحر إيجه .

وكانت لاتالانت تبحث عن الموارد المعدنية في قاع البحر جنوب شرق جزيرة كريت منذ عدة أيام بموافقة من السلطات اليونانية.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الأربعاء إنه مع ذلك، أمرت سفينة حربية تركية طاقم السفينة الفرنسية بمغادرة المنطقة، ما أدى إلى احتجاج السفير اليوناني في أنقرة على هذه الخطوة.

وجادلت السلطات التركية بأن السفينة الفرنسية كانت تجري أبحاثا دون موافقة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا .

وغادرت لاتالانت المنطقة وهي في طريقها إلى فرنسا، وفقا لمنصة مارين ترافيك الإلكترونية.

ومنذ العام الماضي، تصاعدت التوترات بين تركيا واليونان في البحر المتوسط. ويتمثل سبب التوترات الرئيسي في استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي المحتملة .

وتحاول أثينا وأنقرة البحث عن حل دبلوماسي، ومع ذلك فإن ما يسمى بالمحادثات الاستكشافية بين البلدين تجري بانتظام منذ يناير.

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