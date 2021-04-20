الحكومة البريطانية تنشئ مجموعة طبية لتحديد علاجات فيروس كورونا

08:36 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
الحكومة البريطانية تنشئ مجموعة طبية لتحديد علاجات فيروس كورونا

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إن الحكومة البريطانية تطلق مجموعة مهام خاصة جديدة تختص بدراسات وبحوث العقاقير المضادة للفيروسات لتحديد العلاجات التي يمكن أن تحول دون إصابة الأشخاص الذين يعانون من كوفيد-19 بمضاعفات وحالات مرضية أكثر خطورة .

وصرح جونسون للصحفيين في مؤتمر صحفي في لندن بأن المجموعة ستجري تجارب وتحقق في الأدوية التي تعمل بهدف محاولة توفير العقاقير في الخريف.

وقال "هذا يعني، على سبيل المثال، أنه إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية بالفيروس، فقد يكون هناك قرص دوائى يمكنك تناوله في المنزل لإيقاف مسار الفيروس وتقليل فرصة تحول العدوى إلى حالة مرضية أكثر خطورة".

وأضاف أن الأشخاص الذين يعيشون مع آخرين مصابين ربما يستطيعون تناول قرص يمنع تعرضهم للاصابة بالفيروس.

وتابع أن ديكساميثازون وريمديسفير نوعان من الأدوية التي يتم استخدامها حاليا لعلاج المرضى، بينما يجري النظر في استخدام عقار توسيليزوماب وعلاجات أخرى مختلفة للفيروسات.

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