مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث إطلاق نار بنيويورك

08:01 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث إطلاق نار بنيويورك

الشرطة الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر وقوع حادث إطلاق نار في مكتب تابع لمتجر تجاري في "ويست هيمبستيد" بنيويورك.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم إن حالة المصابين في الحادث لم تتضح حتى الآن فيما أفادت الشرطة بأنهما نُقلا إلى المستشفى.

وأشارت الشرطة، حسب "إيه بي سي نيوز"، إلى أن المشتبه به استخدم "مسدساً صغيراً" في إطلاق النار على زملاء العمل في مكتب المدير بالطابق العلوي من المبنى.

هذا المحتوى من

الشرطة الأمريكية الولايات المتحدة مصرع شخص حادث إطلاق نار إطلاق نار في نيويورك

الخبر التالى:

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ناعيًا ديبي: كان رجل دولة عظيم
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصر تقرر السماح باستقبال رحلات الطيران القادمة من ليبيا إلى مطار القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا