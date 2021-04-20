مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث إطلاق نار بنيويورك

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر وقوع حادث إطلاق نار في مكتب تابع لمتجر تجاري في "ويست هيمبستيد" بنيويورك.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم إن حالة المصابين في الحادث لم تتضح حتى الآن فيما أفادت الشرطة بأنهما نُقلا إلى المستشفى.

وأشارت الشرطة، حسب "إيه بي سي نيوز"، إلى أن المشتبه به استخدم "مسدساً صغيراً" في إطلاق النار على زملاء العمل في مكتب المدير بالطابق العلوي من المبنى.