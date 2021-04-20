الخارجية: رسالة السيسي لنظيره الكونغولي تتناول تطورات أزمة سد النهضة

07:24 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
الخارجية: رسالة السيسي لنظيره الكونغولي تتناول تطورات أزمة سد النهضة

سامح شكري وزير الخارجية المصري

وكالات

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، حاملاً رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في رابع محطات جولته الأفريقية الحالية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان مساء اليوم، أن الرسالة تناولت تطورات الوضع حول ملف سد النهضة فضلاً عن استعراض الموقف المصري في هذا الشأن، حيث أكد الوزير شكري على حرص مصر التنسيق والتشاور المستمر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حالياً الاتحاد الأفريقي، حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، مشددًا على مساندة مصر للرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي وثقتها في قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسئولية الهامة.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها الرئيس تشيسيكيدي في ملف سد النهضة بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومنها استضافة بلاده لاجتماعات كينشاسا الأخيرة يوميّ ٤ و٥ إبريل الجاري، والتي تحلّت مصر خلالها بإرادة صادقة تهدف إلى التوصل لمسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يؤمن مصالح الدول الثلاث ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

السيسي سد النهضة سامح شكري رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

الخبر التالى:

موسكو تدعو الغرب لإنهاء "الهوس الجماعي" المناهض لروسيا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصر تقرر السماح باستقبال رحلات الطيران القادمة من ليبيا إلى مطار القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا