روسيا تطرد دبلوماسيين بلغاريين ردا على تحرك مماثل ضدها
موسكو - (د ب أ)
قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء إن روسيا طردت اثنين من موظفي السفارة البلغارية من البلاد في إجراء ثأرى للرد على مزاعم قيام موسكو بالتجسس.
وتابعت الخارجية الروسية أنه يتوجب على موظفي السفارة مغادرة روسيا في غضون 72 ساعة، مضيفة أن قيام بلغاريا بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس فى مارس كان "قرارا لا أساس له".
وقال المدعي العام البلغاري في ذلك الوقت إنه كشف عن شبكة من البلغاريين يتجسسون لصالح روسيا.
ويتردد أن السفارة الروسية في صوفيا متورطة.
ووفقا للتقارير، فإن الدبلوماسيين الروسيين اللذين طردا هما ضابطان في جهاز المخابرات العسكرية الروسية.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، طردت روسيا 38 دبلوماسيا من دول مختلفة من أراضيها: 10 موظفين بالسفارة الأمريكية، وخمسة بالسفارة البولندية، و 20 بالسفارة التشيكية، والقنصل الأوكراني في سان بطرسبرج، والآن اثنان من بلغاريا.
الخبر التالى:رئيس وأعضاء مجلس السيادة السوداني ينعون الرئيس التشادي
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
217186
عدد المصابين
-
163812
عدد المتعافين
-
12778
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
141975529
عدد المصابين
-
120506024
عدد المتعافين
-
3031891
عدد الوفيات
إعلان