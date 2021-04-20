روسيا تطرد دبلوماسيين بلغاريين ردا على تحرك مماثل ضدها

05:22 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
روسيا تطرد دبلوماسيين بلغاريين ردا على تحرك مماثل ضدها

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء إن روسيا طردت اثنين من موظفي السفارة البلغارية من البلاد في إجراء ثأرى للرد على مزاعم قيام موسكو بالتجسس.

وتابعت الخارجية الروسية أنه يتوجب على موظفي السفارة مغادرة روسيا في غضون 72 ساعة، مضيفة أن قيام بلغاريا بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس فى مارس كان "قرارا لا أساس له".

وقال المدعي العام البلغاري في ذلك الوقت إنه كشف عن شبكة من البلغاريين يتجسسون لصالح روسيا.

ويتردد أن السفارة الروسية في صوفيا متورطة.

ووفقا للتقارير، فإن الدبلوماسيين الروسيين اللذين طردا هما ضابطان في جهاز المخابرات العسكرية الروسية.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، طردت روسيا 38 دبلوماسيا من دول مختلفة من أراضيها: 10 موظفين بالسفارة الأمريكية، وخمسة بالسفارة البولندية، و 20 بالسفارة التشيكية، والقنصل الأوكراني في سان بطرسبرج، والآن اثنان من بلغاريا.

وزارة الخارجية الروسية موسكو روسيا السفارة البلغارية في روسيا بلغاريا

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