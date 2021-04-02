أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الجزائر تسجل 125 إصابة بالكورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد

06:54 م الجمعة 02 أبريل 2021
الجزائر تسجل 125 إصابة بالكورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد

فيروس كورونا

الجزائر - (أ ش أ):

قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم، إنه تم تسجيل 125 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وأضاف فورار- في مؤتمر صحفي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 117 ألفا و429 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و99 حالة وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 81 ألفا و729 حالة، بعد شفاء 97 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 16 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 4 صباحا في 9 ولايات، من بينها الجزائر العاصمة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 الجزائر

الخبر التالى:

أطراف الاتفاق النووي يجتمعون الثلاثاء بشأن عودة محتملة لأمريكا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا