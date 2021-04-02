السفارة الأمريكية بالقاهرة: متحمسون لموكب المومياوات الملكية غدا
القاهرة - (أ ش أ):
أعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن سعادتها وحماسها لموكب المومياوات الملكية الذي تشهده مصر غدا السبت وتتجه إليه أنظار العالم أجمع.
وكتبت السفارة -عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الجمعة- "سعداء ومتحمسون بالعرض الذهبي للفراعنة في 3 أبريل! ونحن إذ نفخر أيضًا برعاية ترميم هيكل المعبد للملك سيتي الأول في عام 2019، إحدى المومياوات الفرعونية الملكية في العرض. يعد هذا العمل في أبيدوس جزءًا من استثمار بأكثر من 102 مليون دولار من قبل حكومة الولايات المتحدة للحفاظ على وحماية أكثر من 85 موقعًا للتراث الثقافي في جميع أنحاء مصر".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
202843
عدد المصابين
-
155016
عدد المتعافين
-
12041
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان