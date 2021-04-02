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السفارة الأمريكية بالقاهرة: متحمسون لموكب المومياوات الملكية غدا

06:48 م الجمعة 02 أبريل 2021
السفارة الأمريكية بالقاهرة: متحمسون لموكب المومياوات الملكية غدا

السفارة الأمريكية بالقاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن سعادتها وحماسها لموكب المومياوات الملكية الذي تشهده مصر غدا السبت وتتجه إليه أنظار العالم أجمع.

وكتبت السفارة -عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الجمعة- "سعداء ومتحمسون بالعرض الذهبي للفراعنة في 3 أبريل! ونحن إذ نفخر أيضًا برعاية ترميم هيكل المعبد للملك سيتي الأول في عام 2019، إحدى المومياوات الفرعونية الملكية في العرض. يعد هذا العمل في أبيدوس جزءًا من استثمار بأكثر من 102 مليون دولار من قبل حكومة الولايات المتحدة للحفاظ على وحماية أكثر من 85 موقعًا للتراث الثقافي في جميع أنحاء مصر".

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السفارة الأمريكية بالقاهرة موكب المومياوات الملكية فيسبوك الملك سيتي الأول.

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