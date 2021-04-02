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مستشار أردوغان: الأتراك استجابوا لدعوة "إخراج المدخرات من تحت الوسادة"

03:19 م الجمعة 02 أبريل 2021
مستشار أردوغان: الأتراك استجابوا لدعوة "إخراج المدخرات من تحت الوسادة"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أنقرة - (د ب أ):

قال يجيت بولوت، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المواطنين حولوا مدخرات بنحو 11 مليار دولار أمريكي إلى العملة الوطنية (الليرة)، خلال فترة الاضطرابات الأخيرة التي شهدها السوق على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف بولوت في مقابلة مع قناة "سي إن إن تورك" الإخبارية التركية أن بعض العملات الأجنبية التي تم تحويلها جاءت من خارج النظام المصرفي.

وأشار بولوت إلى حالة الاستقرار التي شهدتها الأسواق من خلال خفض معدل التداول بالدولار، مع تعيين محافظ البنك المركزي الجديد شهاب قاوجي أوغلو.

وأوضح مستشار أردوغان أن البنك المركزي لم يقم ببيع أي عملات أجنبية خلال الاضطرابات التي شهدها السوق.

رجب طيب أردوغان أنقرة العملة الوطنية الليرة البنك المركزي عملات أجنبية

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