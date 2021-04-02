أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بريطانيا تضيف 4 دول إلى "القائمة الحمراء" الخاصة بحظر السفر

01:20 م الجمعة 02 أبريل 2021
بريطانيا تضيف 4 دول إلى "القائمة الحمراء" الخاصة بحظر السفر

علم بريطانيا

لندن - أ ش أ
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إضافة 4 دول جديدة فيما يسمى بـ"القائمة الحمراء" للدول التي يحظر السفر منها إلى المملكة المتحدة اعتبارا من الجمعة المقبلة الموافق 9 أبريل.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أنه بموجب القائمة الحمراء، يُحظر دخول الأشخاص الذين كانوا في الدول الأربعة التالية: بنجلاديش وكينيا وباكستان والفلبين أو عبروا من البلدان المدرجة في القائمة الحمراء في الأيام العشرة السابقة.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن القرار يستثني المواطنين البريطانيين والأيرلنديين ورعايا الدول الذين لديهم حقوق إقامة، مع ضرورة عزل أنفسهم لمدة عشرة في فندق معتمد من الحكومة.

يذكر أن القائمة الكاملة للدول الخاضعة لحظر السفر الآن تشمل أنجولا والأرجنتين وبوليفيا وبوتسوانا والبرازيل وبوروندي والرأس الأخضر وتشيلي وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والإكوادور وإسواتيني وإثيوبيا وغيانا الفرنسية وغيانا وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا وعمان وبنما وباراغواي وبيرو وقطر ورواندا وسيشيل والصومال وجنوب إفريقيا وسورينام وتنزانيا والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي وفنزويلا وزامبيا وزيمبابوي.

هذا المحتوى من

بريطانيا لندن حظر السفر المملكة المتحدة

الخبر التالى:

ارتفاع حصيلة ضحايا قطار تايوان إلى 54 قتيلا و156 مصابا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الذهب يعوض خسائره ويرتفع في مصر 15 جنيها في يومين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا