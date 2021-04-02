الخارجية الأمريكية: نزع السلاح النووي هو ركيزة سياستنا تجاه كوريا الشمالية
واشنطن-(أ ش أ):
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن نزع السلاح النووي سيبقى ركيزة لسياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية.
وشدد برايس، خلال مؤتمر صحفي وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة على أن "أي نهج تتبعه واشنطن تجاه بيونج يانج يجب أن يكون "بالتوافق" مع الحلفاء المقربين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية".
وتأتي تصريحات برايس في مؤتمر صحفي اعتيادي قبل اجتماع بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيريه من اليابان وكوريا الجنوبية في وقت لاحق من اليوم الجمعة في إطار اختتام مراجعة تجريها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لسياستها تجاه كوريا الشمالية.
وكان البيت الأبيض قد أكد أمس الأول أن الإدارة الأمريكية في المرحلة النهائية من مراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية.
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