إصابة عدد من ثعالب الماء في حديقة حيوان أمريكية بفيروس كورونا

07:24 ص الإثنين 19 أبريل 2021
إصابة عدد من ثعالب الماء في حديقة حيوان أمريكية بفيروس كورونا

فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ):

قالت حديقة حيوان في ولاية جورجيا الأمريكية يوم الأحد إن الفحوصات التي أجريت على عدد من ثعالب الماء في حوض مائي بها أكدت إيجابية اصابتها بفيروس كورونا.

وذكر المسؤولون بالحديقة أنه ثبُت اصابة ثعالب الماء الآسيوية صغيرة المخالب بفيروس سارس-كوف-2، وهو الفيروس المسبب لكوفيد-19

وجاء في بيان صحفي صادر عن المسؤولين بالحديقة "بدأت تظهر عليهم أعراض تنفسية خفيفة بما في ذلك العطس وسيلان الأنف والخمول الخفيف والسعال"، مضيفين أنه "من المتوقع أن تتعافى الحيوانات بشكل كامل".

وأضاف البيان دون تحديد عدد ثعالب الماء التي تأثرت "أن خبراء صحة وفرق العناية بالحيوان .. يعتنون بهم بعيدا عن أعين الزوار ".

وقالت تونيا كلاوس نائبة رئيس صحة الحيوان والبيئة بحوض جورجيا المائي، إن ثعالب الماء تخضع "لمراقبة دقيقة للغاية" ولم تظهر عليها سوى أعراض خفيفة.

وأضافت "نتوقع أن تتعافى جميعها بشكل كامل".

وتعتقد إدارة الحوض المائي بالحديقة أن ثعالب الماء قد أصيبت بالعدوى من موظف لم تظهر عليه أعراض، حيث أن الحيوانات ليس لديها أي اتصال مباشر بالزوار.​

فيروس كورونا كوفيد 19 ولاية جورجيا الأمريكية حديقة حيوان أمريكية ثعالب الماء

الخبر التالى:

تقرير: إيطاليا تبحث مع عدد من شركات الدواء تصنيع لقاحات كورونا محليا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 216334

    عدد المصابين

  • 163479

    عدد المتعافين

  • 12738

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:​​كيف تضبط استهلاكك وتعرف قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية؟ إليك 4 طرق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا