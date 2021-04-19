إصابة عدد من ثعالب الماء في حديقة حيوان أمريكية بفيروس كورونا
نيويورك - (د ب أ):
قالت حديقة حيوان في ولاية جورجيا الأمريكية يوم الأحد إن الفحوصات التي أجريت على عدد من ثعالب الماء في حوض مائي بها أكدت إيجابية اصابتها بفيروس كورونا.
وذكر المسؤولون بالحديقة أنه ثبُت اصابة ثعالب الماء الآسيوية صغيرة المخالب بفيروس سارس-كوف-2، وهو الفيروس المسبب لكوفيد-19
وجاء في بيان صحفي صادر عن المسؤولين بالحديقة "بدأت تظهر عليهم أعراض تنفسية خفيفة بما في ذلك العطس وسيلان الأنف والخمول الخفيف والسعال"، مضيفين أنه "من المتوقع أن تتعافى الحيوانات بشكل كامل".
وأضاف البيان دون تحديد عدد ثعالب الماء التي تأثرت "أن خبراء صحة وفرق العناية بالحيوان .. يعتنون بهم بعيدا عن أعين الزوار ".
وقالت تونيا كلاوس نائبة رئيس صحة الحيوان والبيئة بحوض جورجيا المائي، إن ثعالب الماء تخضع "لمراقبة دقيقة للغاية" ولم تظهر عليها سوى أعراض خفيفة.
وأضافت "نتوقع أن تتعافى جميعها بشكل كامل".
وتعتقد إدارة الحوض المائي بالحديقة أن ثعالب الماء قد أصيبت بالعدوى من موظف لم تظهر عليه أعراض، حيث أن الحيوانات ليس لديها أي اتصال مباشر بالزوار.
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