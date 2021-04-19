كوريا الجنوبية تسجل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول - (د ب أ):

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 532 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 114 ألفا و 646 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 4 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1801 .

كما تعافي من المرض 468 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 104474.

وتم تطعيم 4 آلاف و 859 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى مليون و 517 ألفا و 390 شخصا.​