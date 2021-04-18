تركيا تعرب عن تعازيها لأهالي ضحايا حادث قطار طوخ

وكالات:

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن تعازيها لأهالي ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية.

وقالت الوزارة التركية، في بيان، اليوم الأحد "نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونقدم تعازينا لشعب مصر الصديق والشقيق وكذلك لأقارب من فقدوا أرواحهم".

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، أنه أثناء مرور قطار 949/ 3209 سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة 13:54 سقطت 4 عربات من القطار عند مدخل محطة سندنهور.

وأضاف بيان الهيئة، أنه جاري تحديد أسباب الحادث.

من ناحية أخرى قال مصدر بوزارة الصحة إن سيارات الإسعاف لا تزال مستمرة في نقل مصابي حادث قطار "طوخ" إلى المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة وفاة 11 شخصا، في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.