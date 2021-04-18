موسكو: قرار التشيك بطرد 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها "غير مسبوق"

موسكو- (أ ش أ):

وصفت موسكو قرار جمهورية التشيك بطرد 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بأنه "غير مسبوق"، متعهدة باتخاذ إجراءات مناسبة ردا على هذا القرار.

وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أصدرته، اليوم الأحد، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "هذا الإجراء يأتي تحت ذرائع واهية بشأن تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية، وهذه الذرائع منافية للعقل، خاصة وأن السلطات التشيكية سبق أن ألقت اللوم في هذا الانفجار على الشركات المالكة لتلك المستودعات".

وأضافت: أن "هذه الخطوة العدائية جاءت ضمن سلسلة إجراءات معادية لروسيا تبنتها جمهورية التشيك في السنوات الأخيرة".. معربة عن احتجاجها الحازم على الخطوة الأخيرة.