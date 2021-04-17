الصراع في تيجراي: إريتريا تعترف لأول مرة بمشاركتها في الحرب
أسمرة- (بي بي سي):
اعترفت إريتريا لأول مرة بأن قواتها تشارك في الحرب في شمال إثيوبيا، ويأتي هذا الاعتراف بعد شهور من نفي تورطها.
وقالت سفيرة إريتريا لدى الأمم المتحدة، صوفيا تسفاماريام، إن جنود بلادها سينسحبون من منطقة تيجراي بعد مشاركتهم في دعم العملية العسكرية الإثيوبية ضد جبهة تحرير تيغراي الشعبية، الحزب الحاكم السابق في الإقليم.
ونفت السفيرة الاتهامات بأن القوات الإريترية نفذت عمليات قتل واغتصاب جماعية، ووصفتها بأنها شائنة .
الخبر التالى:راؤول كاسترو يتنحى عن قيادة الحزب الشيوعي في كوبا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
214639
عدد المصابين
-
162170
عدد المتعافين
-
12653
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
138744596
عدد المصابين
-
111451413
عدد المتعافين
-
2983152
عدد الوفيات
إعلان