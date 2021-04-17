الصراع في تيجراي: إريتريا تعترف لأول مرة بمشاركتها في الحرب

12:58 م السبت 17 أبريل 2021
الصراع في تيجراي: إريتريا تعترف لأول مرة بمشاركتها في الحرب

أسمرة- (بي بي سي):

اعترفت إريتريا لأول مرة بأن قواتها تشارك في الحرب في شمال إثيوبيا، ويأتي هذا الاعتراف بعد شهور من نفي تورطها.

وقالت سفيرة إريتريا لدى الأمم المتحدة، صوفيا تسفاماريام، إن جنود بلادها سينسحبون من منطقة تيجراي بعد مشاركتهم في دعم العملية العسكرية الإثيوبية ضد جبهة تحرير تيغراي الشعبية، الحزب الحاكم السابق في الإقليم.

ونفت السفيرة الاتهامات بأن القوات الإريترية نفذت عمليات قتل واغتصاب جماعية، ووصفتها بأنها شائنة .

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تيجراي إريتريا إثيوبيا

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