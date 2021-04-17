إيران تعلن هوية الشخص "المتواطئ" في هجوم منشأة نطنز النووية (صورة)

وكالات:

أعلنت إيران، السبت، هويّة الشخص الضالع في هجوم منشأة نطنز النووية.

وقال التليفزيون الإيراني الذي نشر صورة له، إنه إيراني ويُدعى رضا كريمي (43 عامًا)، وكان من العاملين فى المنشأة.

وأشار إلى أن المدعو كريمي توارى عن الأنظار وفر إلى خارج البلاد قبل الحادث، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول كيفية وتوقيت هروبه.

والأحد الماضي، قالت إيران إن منشأة نطنز النووية تعرضت إلى "عمل إرهابي نووي"، وتوعد وزير خارجيتها محمد جواد ظريف برد انتقامي على الهجوم استهدف المنشأة، موجها أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الحادث بشكل رسمي، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن الحادث هو نتاج هجوم إلكتروني "سيبراني" إسرائيلي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني دشن السبت الماضي أجهزة طرد مركزي جديدة في المنشأة، التي تعد المنشأة الرئيسية لبرنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد، وذلك في حفل بث على الهواء مباشرة على التلفزيون الرسمي.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن شبكة توزيع الكهرباء في المنشأة تعرضت فجر الأحد لحادث. فيما وصفه رئيس المنظمة، علي أكبر صالحي، بأنه "تحرك شائن وإرهاب نووي مدان".

وأمس الجمعة، بدأت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة في نطنز، بعد أيام من العطل الذي أصاب هذه المنشأة.