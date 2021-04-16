بريطانيا تسجل 77 إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا المكتشفة في الهند
لندن - (أ ش أ):
أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن الصحة العامة في إنجلترا تسجيل 77 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، التي اكتشفت للمرة الأولى في الهند.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم/الجمعة/، أن هناك 73 إصابة بهذه السلالة في إنجلترا و4 إصابات في اسكتلندا، وذلك حتى الـ14 من أبريل الجاري.
وتشكل هذه السلالة مصدرًا خاصًا للقلق بسبب خصائصها التي تجمع بين طفرتين في البروتين المسماري لنفس الفيروس؛ مما يثير المخاوف من كونها أكثر عدوى أو أقل تأثرًا باللقاحات، والبروتين المسماري هو ذلك الجزء من الفيروس الذي يساعده على اختراق جدران الخلايا.
وتم تصنيفها على إنها "سلالة قيد البحث"، فيما يُشار إلى أن الطفرتين قد تزيدان من قدرة الفيروس على الإفلات من الاستجابات المناعية للجسم - وقد تمكنه أيضًا من إصابة الجسم بسهولة أكبر.
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