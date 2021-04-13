وزير خارجية إيران: هجوم إسرائيل على منشأة نطنز "مقامرة بالغة السوء"

وكالات:

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إن هجوم إسرائيل على منشأة نطنز النووية كان "مقامرة بالغة السوء" ستعزز موقف طهران في محادثاتها مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام.

وأضاف ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في طهران "أطمئنكم بأن أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا ستوضع في منشأة نطنز في القريب العاجل".

وتابع الوزير الإيراني: "ظن الإسرائيليون أن الهجوم سيضعف يدنا في محادثات فيينا لكنه على العكس سيعزز موقفنا".

كما حذّر وزير الخارجية الإيراني من أن عمليات تخريب وفرض عقوبات لن تدعم موقف الولايات المتحدة في المفاوضات. وقال: "ليعلم الأمريكيون أنه لا العقوبات ولا أعمال التخريب ستزودهم بأدوات للتفاوض وأن هذه الأعمال من شأنها ستجعل الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة لهم".

كانت إيران اتهمت أمس الاثنين إسرائيل بأنها خربت الأحد مصنعاً لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متوعدة إياها بـ"الانتقام" وبتكثيف أنشطتها النووية في أوج الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الغربية عام 2015.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن استهداف منشأة نطنز النووية الإيرانية تم بواسطة عبوة ناسفة تم تهريبها لداخل المنشأة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي أمريكي قوله، الثلاثاء، إن الانفجار الذي وقع في مفاعل نطنز، تم بواسطة عبوة ناسفة تم تهريبها داخل المنشأة وتفجيرها عن بعد.

وأوضح المسؤول أن الانفجار أحدث أضرارا جسيمة بأنظمة الكهرباء الأساسية والاحتياطية.