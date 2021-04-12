أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

السعودية: عودة ارتفاع عدد المصابين بكورونا

04:31 م الإثنين 12 أبريل 2021
السعودية: عودة ارتفاع عدد المصابين بكورونا

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عودة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة مسجلة 842 إصابة جديدة بعد انخفاض عدد المصابين خلال يومين.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة إلى 399 ألفا و277 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 706 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 384 ألفا و27 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6765 حالة وفاة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في الرياض، التي سجلت 365 إصابة، تلتها منطقة مكة المكرمة 150 إصابة، ثم المنطقة الشرقية 147 إصابة، وعسير 34 إصابة.

وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة حوالي 34ر6 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى اليوم.

السعودية وزارة الصحة السعودية اصابات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

شكري: مصر أبدت مرونة كبيرة اتصالا بسد النهضة.. والأمر وجودي لدولتي المصب
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 210489

    عدد المصابين

  • 159499

    عدد المتعافين

  • 12445

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:سد النهضة.. إثيوبيا تصعد: مصر فشلت في الاعتراف بسخائنا وتفاهماتنا للتفاوض بحسن نية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا