الولايات المتحدة تسجل 50 ألفًا و925 إصابة بفيروس كورونا
واشنطن - (أ ش أ):
سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، 50 ألفًا و925 إصابة بفيروس كورونا و340 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت البيانات التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" على موقعها الإلكتروني إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" طوال فترة تفشي هذا الوباء في البلاد بلغ أكثر من 31 مليون و163 ألف إصابة، ووفاة 561 ألف شخص من المصابين بفيروس كوفيد-19.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
210489
عدد المصابين
-
159499
عدد المتعافين
-
12445
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
136570909
عدد المصابين
-
109760575
عدد المتعافين
-
2948088
عدد الوفيات
إعلان