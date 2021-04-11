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مباحثات مصرية - روسية غدا بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية

09:10 م الأحد 11 أبريل 2021
مباحثات مصرية - روسية غدا بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية

سيرجي لافروف وسامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الاثنين جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات المصرية - الروسية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ويعقد الوزيران شكري ولافروف مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام المباحثات.

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Asha
سيرجي لافروف سامح شكري العلاقات المصرية - الروسية

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