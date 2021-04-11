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نتنياهو: الصراع مع إيران وتوابعها ومشروعها النووي مهمة عملاقة

07:19 م الأحد 11 أبريل 2021
نتنياهو: الصراع مع إيران وتوابعها ومشروعها النووي مهمة عملاقة

بنيامين نتنياهو

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن مكافحة إيران وأتباعها ومكافحة البرنامج النووي الإيراني والتسلح الإيراني مهمة عملاقة.

وأشار إلى أن الوضع القائم اليوم لا يعني أنه سيستمر غدًا، مؤكدًا أن إسرائيل تشكل قوة إقليمية وعالمية.

جاء ذلك عشية عيد الاستقلال الـ73 لإسرائيل، خلال تفقده مقرات قيادة الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي.

وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية نقلت عن مصادر مخابراتية لم تسمها اليوم الأحد، قولها إن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ هجومًا إلكترونيا استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ووفقًا لرويترز، لم تذكر إذاعة "كان" الإسرائيلية جنسية مصادر المخابرات التي استندت إليها في تقريرها.

وأفادت السلطات النووية في إيران اليوم الأحد بوقوع "حادث" ليل السبت/الأحد في موقع نطنز النووي بالبلاد، وأنه تجرى تحقيقات لتحديد ما حدث بالضبط ومن تسبب في تعطل العمل .

ولا تزال تفاصيل الحادث غير واضحة. وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في تصريحات متلفزة أن التعطل وقع في ورشة عمل خارج المنشأة الرئيسية. وقال إنه لم تحدث وفيات، وأن عمليات التشغيل لم تتوقف أبدا.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي إيران برنامج النووي الإيراني

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