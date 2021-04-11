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بابا الفاتيكان يقيم قداسًا ويصافح عددًا من الأشخاص رغم تفشي كورونا

05:29 م الأحد 11 أبريل 2021
بابا الفاتيكان يقيم قداسًا ويصافح عددًا من الأشخاص رغم تفشي كورونا

بابا الفاتيكان فرنسيس

روما - (د ب أ)

أقام البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قداسا، اليوم الأحد، في روما وصافح العديد من الأشخاص وتركهم يقبلون يديه رغم تفشي جائحة فيروس كورونا في إيطاليا.

ولم يكن البابا، والذي تم تطعيمه بالفعل ضد الفيروس يرتدي قناعا واقيا وابتسم مع قدوم المشاركين في القداس إليه بعد الانتهاء من أداء الطقوس.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) فقد شارك قرابة 80 شخصا في قداس في سانتو سبيريتو بكنيسة ساسيا على مشارف مدينة الفاتيكان.

وأثناء القداس، كان المشاركون يرتدون أقنعة واقية والتزموا إجراءات التباعد، ولكن بعد الانتهاء منه، جاء الكثيرون إلى البابا، الذي يُعرف عنه أنه يحب أن يكون مع مقربة في الصف الأول الذين يدنون منه للمسه للتبرك به.

ولا تزال قيود الاتصال الصارمة سارية بشكل عام في إيطاليا بسبب جائحة فيروس كورونا.

بابا الفاتيكان روما فيروس كورونا البابا فرنسيس إيطاليا

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