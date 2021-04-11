تركيا تنجح باختبار محرك صاروخ سيستخدم في إطلاق مركبة إلى القمر

إسطنبول -(د ب أ):

نجحت تركيا في اختبار إشعال محرك صاروخ هجين محلي من المرتقب استخدامه في إرسال مركبة فضائية غير مأهولة بحلول 2023.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك تفقد منشأة إشعال محرك الصواريخ التابعة لشركة "دلتا في" الحكومية لتقنيات الفضاء بمنطقة "شيلة" في إسطنبول للإشراف على عملية الاختبار.

وخلال تفقده المنشأة تلقى الوزير التركي إحاطة من المسؤولين حول سير أعمال تطوير الصاروخ الهجين المخطط استخدامه في مهمة "الهبوط الخشن على القمر" (هبوط مباشر دون مساعدة صاروخية) لبرنامج الفضاء الوطني في 2023.

وصرح ورانك بأن الشركة أجرت اختبارين ناجحين في المنشأة.

وفي الاختبار الأول، جرى اختبار الإشعال العمودي لنظام دفع الصاروخ، وفي الثاني، جرى اختبار إشعال محرك الصاروخ الهجين.

وأوضح ورانك أن محرك الصاروخ الهجين أنهى بنجاح الاشتعال الكامل لمدة 50 ثانية، وهي المدة الزمنية المعدة مسبقا، مبينا أن الاختبار يعد أولى التجارب الناجحة للمحرك الذي سيتم استخدامه.

ولفت إلى أن "مهمة القمر" تعد من أهم عناصر خارطة الطريق العشرية لبرنامج الفضاء الوطني الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير الماضي.

وأشار إلى أن هدف "مهمة القمر" لبرنامج الفضاء الوطني هو إيصال مركبة فضائية تركية إلى القمر في 2023.