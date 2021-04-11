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انطلاق أول رحلة جوية من دمشق إلى موسكو بعد توقف دام أكثر من عام

02:01 م الأحد 11 أبريل 2021
انطلاق أول رحلة جوية من دمشق إلى موسكو بعد توقف دام أكثر من عام

الطيران السوري

دمشق- (د ب أ):

أقلعت رحلة للطيران السورية من مطار دمشق الدولي اليوم الأحد بعد استئناف الرحلات الجوية التي توقفت منذ أكثر من عام .

وقالت مصادر في شركة الطيران السورية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن " طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية أقلعت اليوم الأحد من مطار دمشق الدولي إلى المطار فنوكوفو الدولي في روسيا وذلك لتسيير رحلة أسبوعية (دمشق موسكو/ ذهاب- إياب) ".

وأكد المصدر أن " الرحلات الجوية عادت بعد توقف أكثر من عام حيث أوقفت الطيران السورية خط دمشق موسكو في شهر مارس 2020 بسبب الإغلاق الذي شهدته بلدان العالم جراء فيروس كورونا .

لطيران السوري مطار دمشق الدولي روسيا سوريا رحلة جوية

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