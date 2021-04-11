الخارجية الأمريكية: بلينكن وراب أكدا على ضرورة وقف موسكو لحشودها العسكرية
وكالات
أجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مساء أمس السبت وأعرب عن أعمق تعازيه لوفاة صاحب الأمير فيليب دوق إدنبرة زوج الملكة إليزابيث الثانية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن الوزيران ناقشا خلال الاتصال الهاتفي، ملف أفغانستان وأكدا على دعمهما لأوكرانيا في مواجهة الاستفزازات الروسية.
وشدد الوزيران على ضرورة توقف موسكو على الفور لحشدها العسكري وخطابها التحريضي.
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