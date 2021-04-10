مجلس الأمن السوداني يعلن تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن في دارفور

الخرطوم - (د ب أ)

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان مساء اليوم السبت، تشكيل قوة مشتركة قادرة على التدخل السريع لحفظ الأمن في دارفور، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، جلسة طارئة لمجلس الأمن الدفاع لبحث الأوضاع الأمنية بالبلاد، وبصفة خاصة مستجدات الأحداث في ولايتي غرب وشرق دارفور وتداعياتها على الوضع الأمني والإنساني.

وأوضح وزير الدفاع السوداني الناطق الرسمي باسم المجلس، الفريق الركن يس إبراهيم يس، في تصريح صحفي عقب الجلسة إن المجلس إستمع الى التقارير الأمنية من الجهات المختصة بالتركيز على الأسباب والدوافع التي أدت الى الأحداث المؤسفة التي خلفت عددا من القتلى والجرحى.

وأضاف الناطق الرسمي أن المجلس أحُيط بحجم الخسائر المادية والبشرية، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأوضح الناطق الرسمي أن المجلس اتخذ عدة قرارات كفيلة بعدم تجدد الصراعات والأحداث وعدم امتدادها لأماكن أخرى، من بينها تفعيل إجراءات جمع السلاح واتخاذ مايلزم من تدابير لمنع مظاهر الوجود المسلح في المدن.

كما وجه المجلس بالإسراع في استكمال متطلبات تنفيذ الترتيبات الأمنية لإتفاق جوبا لسلام السودان، ومراقبة الحدود لمنع تدفق وانتشار السلاح.

كما أمر المجلس بالإسراع في تجهيز قوة حفظ الأمن ونشرها ميدانيا في مناطق النزاع والتوتر المحتملة، وكذلك الإسراع في تقديم العون الإنساني للمتضررين والمتأثرين بالأحداث ومعالجة أوضاع النازحين.

كما وجه المجلس بتعزيز القدرات الصحية والمتطلبات العاجلة في ولاية غرب دارفور، وتقديم المتورطين والمتسببين في الأحداث بعد التحقيقات ،للعدالة والمحاكمات الفورية.

وشدد المجلس في ختام اجتماعه على أن سلامة وأمن المواطن تحظى بالاولوية القصوى لحكومة الفترة الانتقالية.