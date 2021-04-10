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المكسيك: تسجيل 5045 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

09:21 ص السبت 10 أبريل 2021
المكسيك: تسجيل 5045 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في المكسيك

مكسيكو سيتي- (أ ش أ):

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أنه تم تسجيل 5045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المكسيك خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 2 مليون و272 ألفا و64 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم السبت - بأنه تم تسجيل 874 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 207 آلاف و20 حالة.

وأضافت أنه تم توزيع 10 ملايين و642 ألفا و873 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء المكسيك.. مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ مليونا و664 ألفا و658 شخصا.

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Asha
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