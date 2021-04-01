أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

موسكو: تقرير واشنطن حول حقوق الإنسان بالعالم "فارغ" و"مزدوج المعايير"

05:46 م الخميس 01 أبريل 2021
موسكو: تقرير واشنطن حول حقوق الإنسان بالعالم "فارغ" و"مزدوج المعايير"

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم بـ"الفارغ"، مشيرة إلى أن الجزء المخصص للوضع في روسيا في هذا التقرير مشبع بالمعايير المزدوجة.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس: "إن إلقاء نظرة سريعة على هذا التقرير الضخم تؤكد أنه فارغ إلى حد كبير، والجزء المخصص لروسيا بشكل مباشر يترك شعورا دائما وكأنه معروف من قبل".

وأضافت زاخاروفا : "أن هذا التقرير، كما يحدث دائما من عام إلى آخر، مُشبع بالمعايير المزدوجة فيما يتعلق بتقييم وضع حقوق الإنسان في بلدان مختلفة ويقسم البلدان إلى جيدة وسيئة، اعتمادا على ما إذا كانت تتبع الإرشادات الاستراتيجية للولايات المتحدة أو لديها فكرة خاصة بها عن كيفية العيش والتطور".

هذا المحتوى من

الخارجية الروسية حقوق الإنسان واشنطن ماريا زاخاروفا

الخبر التالى:

وزير الخارجية: ما تمتلكه مصر من إمكانات يؤهلها لأن تلعب دوراً محورياً في تنمية المنطقة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202131

    عدد المصابين

  • 154694

    عدد المتعافين

  • 11995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا