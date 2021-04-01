موسكو: تقرير واشنطن حول حقوق الإنسان بالعالم "فارغ" و"مزدوج المعايير"
موسكو - (أ ش أ):
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم بـ"الفارغ"، مشيرة إلى أن الجزء المخصص للوضع في روسيا في هذا التقرير مشبع بالمعايير المزدوجة.
وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس: "إن إلقاء نظرة سريعة على هذا التقرير الضخم تؤكد أنه فارغ إلى حد كبير، والجزء المخصص لروسيا بشكل مباشر يترك شعورا دائما وكأنه معروف من قبل".
وأضافت زاخاروفا : "أن هذا التقرير، كما يحدث دائما من عام إلى آخر، مُشبع بالمعايير المزدوجة فيما يتعلق بتقييم وضع حقوق الإنسان في بلدان مختلفة ويقسم البلدان إلى جيدة وسيئة، اعتمادا على ما إذا كانت تتبع الإرشادات الاستراتيجية للولايات المتحدة أو لديها فكرة خاصة بها عن كيفية العيش والتطور".
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