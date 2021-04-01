أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الخارجية الروسية: لافروف يزور مصر 12 أبريل

05:43 م الخميس 01 أبريل 2021
الخارجية الروسية: لافروف يزور مصر 12 أبريل

وزير الخارجية سيرجي لافروف

موسكو أول - (د ب ):

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيزور مصر في 12 أبريل الجاري .

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية، إن لافروف سوف يلتقي خلال زيارة مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيتها سامح شكري،بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية.

وأضافت: "ستتم مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وشهدت العلاقات المصرية الروسية تطورات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ نهاية العام 2017 بالتزامن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى القاهرة، والتي صاحبها حسم عدد من الملفات العالقة، أهمها توقيع عقود محطة الضبعة النووية.

وفي عام 2018 وقع بوتين والسيسي خلال زيارة الأخير لروسيا اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي ، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 10 يناير العام الجاري.

ماريا زاخاروفا سيرجي لافروف الخارجية الروسية السيسي

الخبر التالى:

موسكو: تقرير واشنطن حول حقوق الإنسان بالعالم "فارغ" و"مزدوج المعايير"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202131

    عدد المصابين

  • 154694

    عدد المتعافين

  • 11995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا