الخارجية الروسية: لافروف يزور مصر 12 أبريل

موسكو أول - (د ب ):

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيزور مصر في 12 أبريل الجاري .

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية، إن لافروف سوف يلتقي خلال زيارة مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيتها سامح شكري،بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية.

وأضافت: "ستتم مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وشهدت العلاقات المصرية الروسية تطورات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ نهاية العام 2017 بالتزامن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى القاهرة، والتي صاحبها حسم عدد من الملفات العالقة، أهمها توقيع عقود محطة الضبعة النووية.

وفي عام 2018 وقع بوتين والسيسي خلال زيارة الأخير لروسيا اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي ، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 10 يناير العام الجاري.