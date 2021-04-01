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إغلاق محطة توليد كهرباء رئيسية يهدد بمزيد من إجراءات التقنين في لبنان

04:41 م الخميس 01 أبريل 2021
إغلاق محطة توليد كهرباء رئيسية يهدد بمزيد من إجراءات التقنين في لبنان

ارشيفية

بيروت- (بي بي سي):

أكدت تقارير واردة من لبنان أنه تم إغلاق محطة توليد كهرباء في دير عمار، بعد نفاد الوقود فيها، لكن لم يتأكد ذلك رسميًا.

وسيكون إغلاق محطة دير عمار ثاني إغلاق من نوعه هذا الأسبوع ويعني أن نصف محطات الكهرباء الرئيسية في لبنان ستكون خارج الخدمة.

وحذر وزير الطاقة خلال شهر مارس الفائت، من احتمال مد أمد التقنين إذا لم يوفر لبنان التمويل المطلوب لإبقاء شبكة الكهرباء مستمرة.

و على الرغم من تجنب حالة الطوارئ و استمرار الدعم في قطاع الطاقة، لكن إمدادات الكهرباء المتقطعة في لبنان أدت لحالة من الغضب بين المواطنين اللبنانيين .

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