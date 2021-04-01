الحادث الثالث خلال أسبوعين.. 4 قتلى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

واشنطن- (بي بي سي):

لقي أربعة أفراد مصرعهم بينهم طفل، في حادث إطلاق نار في مبنى للشركات في مقاطعة أورانج جنوب ولاية كاليفورنيا، وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به ونقل إلى المستشفى، ولم يتوفر المزيد من التفاصيل.

وصف حاكم ولاية كاليفورنيا، الحادث بأنه "مرعب ومفجع".

وهذا الحادث ثالث حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة خلال أسبوعين، فقد قتل 10 في متجر للسلع في كولورادو كما قتل 6 في حادث إطلاق نار في صالة للتدليك في جورجيا.