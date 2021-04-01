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الصحة البرازيلية: تسجيل 3950 وفاة و89200 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

07:11 ص الخميس 01 أبريل 2021
الصحة البرازيلية: تسجيل 3950 وفاة و89200 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أرشيفية

برازيليا - (أ ش أ):
سجلت البرازيل 3950 وفاة بفيروس "كورونا" في الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في رقم قياسي جديد ليصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 321،886.
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في تقريرها اليومي، وأوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، عن تسجيل 89200 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 12753258.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 3780 وفاة وحوالي 85 ألف إصابة بالفيروس.
وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

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Asha
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