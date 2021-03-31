وزير الخارجية الأمريكية يدعم بوجدان مارتن لقيادة الاتحاد الدولي للاتصالات

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن دعم الولايات المتحدة لترشيح الأمريكية دورين بوجدان مارتن، لتولي منصب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات المعروف اختصارًا بـ"آي.تي.يو".

وقال بلينكن في تصريح اليوم الأربعاء، إن السيدة بوجدان مارتن لديها خبرة عميقة بشأن قضايا الاتصالات العالمية، كما أنها خدمت في الاتحاد الدولي للاتصالات 28 عامًا، شغلت خلالها مناصب رفيعة متعددة منذ عام 2008 وهي الآن مديرة مكتب تطوير الاتصالات بالاتحاد حيث تقود جهودا لتحسين الفضاء الرقمي العالمي ووسائل الاتصالات ورأب الفجوات في البنية التحتية الدولية ودعم أصوات الشباب وليكون المستقبل الرقمي أكثر شمولية وقدرة للجميع.

وأضاف أنه في حالة انتخابها لتولي المنصب الرفيع، فإنها ستكون أول امرأة تقود الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي منظمة على درجة كبيرة من الأهمية لمستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسد الفجوات الرقمية، معربًا عن الفخر بتزكيتها، نيابة عن الولايات المتحدة، لتولي المنصب مشيرًا إلى أنها تمثل القيادة المناسبة في الوقت المناسب.