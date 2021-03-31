جون كيري يسافر إلى الهند والإمارات لمناقشة المناخ
واشنطن - (د ب أ)
يعتزم جون كيري مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ، السفر إلى الهند والإمارات في الأيام المقبلة لزيادة سعي إدارة الرئيس جو بايدن لالتزامات دولية أعمق بشأن التغير المناخي، حسبما ذكر موقع "داو جونز" نقلاً عن مصادر مطلعة.
ويعتزم كيري الإعلان عن الرحلة اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وتشمل دعوات بايدن لقمة المناخ الافتراضية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج.
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