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جون كيري يسافر إلى الهند والإمارات لمناقشة المناخ

09:45 م الأربعاء 31 مارس 2021
جون كيري يسافر إلى الهند والإمارات لمناقشة المناخ

جون كيري

واشنطن - (د ب أ)

يعتزم جون كيري مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ، السفر إلى الهند والإمارات في الأيام المقبلة لزيادة سعي إدارة الرئيس جو بايدن لالتزامات دولية أعمق بشأن التغير المناخي، حسبما ذكر موقع "داو جونز" نقلاً عن مصادر مطلعة.

ويعتزم كيري الإعلان عن الرحلة اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتشمل دعوات بايدن لقمة المناخ الافتراضية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج.

جون كيري المناخ الولايات المتحدة

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