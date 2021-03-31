أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

"الكرملين": لا معلومات لدينا عن أسباب اعتقال ضابط روسي في إيطاليا

02:59 م الأربعاء 31 مارس 2021
"الكرملين": لا معلومات لدينا عن أسباب اعتقال ضابط روسي في إيطاليا

دميتري بيسكوف

موسكو - أ ش أ

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أنه ليس لدى الكرملين معلومات حتى الآن حول أسباب احتجاز الضابط الروسي في إيطاليا، معربا عن أمل بلاده في استمرار العلاقات ذات الطابع الإيجابي بين البلدين.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - "ليس لدينا حاليا معلومات عن أسباب وظروف هذا الاعتقال، ولكن نحن على أي حال نأمل أن تستمر العلاقات الروسية الإيطالية ذات الطابع الإيجابي والبناءة للغاية".

وفي السياق ذاته، أكدت البعثة الدبلوماسية الروسية في روما توقيف دبلوماسي روسي يعمل في الملحقية العسكرية بتهمة التجسس، معربة عن أملها في ألا يؤثر الحادث على العلاقات بين روسيا وإيطاليا.

وجاء في بيان للسفارة الروسية في روما اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية:" نؤكد احتجاز موظف في الملحقية العسكرية الروسية في روما في 30 مارس الجاري، حيث يجري التحقيق في ملابسات الحادث.. نعتقد أنه من غير المناسب التعليق على ما حدث في الوقت الحالي، وفي كل الأحوال نأمل ألا يؤثر ما حدث على العلاقات الثنائية بين روسيا وإيطاليا".

هذا المحتوى من

Asha
دميتري بيسكوف الكرملين روسيا اعتقال ضابط روسي إيطاليا

الخبر التالى:

كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن يعض موظفا آخر في البيت الأبيض
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حوافز وعلاوة دورية.. 9 قرارات جديدة للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا