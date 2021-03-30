كندا تحصل على 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر في يونيو

كندا - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم الثلاثاء، أن شركة بيونتيك-فايزر سترسل خمسة ملايين جرعة إضافية من لقاحاتها المقرر تسليمها في أواخر الصيف في شهر يونيو، ليصل بذلك إجمالي عدد اللقاحات من الشركة المصنعة إلى أكثر من تسعة ملايين جرعة لهذا الشهر وحده.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم، إن الشحنة الجديدة، هي أعلى من الهدف الأصلي البالغ أكثر من أربعة ملايين، بالإضافة إلى الدُفعات المجدولة من شركتي موديرنا وأسترازينيكا أيضا.

يأتي ذلك في الوقت الذي غيرت فيه اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين توصيتها بشأن توزيع لقاح أسترازينيكا، ونصحت بوقف الاستخدام لمن تقل أعمارهم عن 55 عاما بسبب الاحتمال النادر لجلطات الدم.

وقامت كندا بالفعل بإعطاء حوالي 300 ألف جرعة من الدواء، دون تقارير عن آثار جانبية ضارة.

وتم الإبلاغ عن حالات جلطات دموية في أوروبا بشكل رئيسي عند النساء الأصغر سنا.