أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

كندا تحصل على 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر في يونيو

11:25 م الثلاثاء 30 مارس 2021
كندا تحصل على 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر في يونيو

لقاح فايزر

كندا - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم الثلاثاء، أن شركة بيونتيك-فايزر سترسل خمسة ملايين جرعة إضافية من لقاحاتها المقرر تسليمها في أواخر الصيف في شهر يونيو، ليصل بذلك إجمالي عدد اللقاحات من الشركة المصنعة إلى أكثر من تسعة ملايين جرعة لهذا الشهر وحده.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم، إن الشحنة الجديدة، هي أعلى من الهدف الأصلي البالغ أكثر من أربعة ملايين، بالإضافة إلى الدُفعات المجدولة من شركتي موديرنا وأسترازينيكا أيضا.

يأتي ذلك في الوقت الذي غيرت فيه اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين توصيتها بشأن توزيع لقاح أسترازينيكا، ونصحت بوقف الاستخدام لمن تقل أعمارهم عن 55 عاما بسبب الاحتمال النادر لجلطات الدم.

وقامت كندا بالفعل بإعطاء حوالي 300 ألف جرعة من الدواء، دون تقارير عن آثار جانبية ضارة.

وتم الإبلاغ عن حالات جلطات دموية في أوروبا بشكل رئيسي عند النساء الأصغر سنا.

هذا المحتوى من

كندا لقاح فايزر فيروس كورونا لقاح كورونا

الخبر التالى:

حمدوك وعدد من أعضاء مجلس الوزراء السوداني يتلقون لقاح كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا