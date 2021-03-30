دونالد ترامب يطلق موقعًا رسميًا جديدًا على الانترنت

دونالد ترامب يطلق موقعًا رسميًا جديدًا على الانترن

واشنطن- (بي بي سي):

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موقعًا رسميًا على الإنترنت يستعرض فيه الفترة التي قضاها في منصبه.

ويبدأ الموقع بسرد لإنجازات الرئيس السابق بحسب زعم الموقع، وجاء فيه على سبيل المثال:

حدود أمريكا الأكثر أمانًا في تاريخ البلاد، النمو الاقتصادي الذي لم تشهد مثله البلاد، وأيضا تناول الاستجابة لأزمة فيروس كورونا التي يقول فيها ترامب أن لها الفضل في إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح.

ولم يرد ذكر لمحاكمتي عزل الرئيس السابق أو حظره من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية أو أعمال الشغب في العاصمة التي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص.