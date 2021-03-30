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الإندبندنت: اللقاحات تولد أجساما مضادة لحوالي نصف سكان بريطانيا

01:49 م الثلاثاء 30 مارس 2021
الإندبندنت: اللقاحات تولد أجساما مضادة لحوالي نصف سكان بريطانيا

علم بريطانيا

لندن - أ ش أ

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن أكثر من شخص من بين كل شخصين في المملكة المتحدة لديه أجسام مضادة ضد فيروس كورونا.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني -حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الثلاثاء- إلى أن تقديراته تشير إلى أن نتائج اختبارات الأجسام المضادة لحوالي 55% من السكان ستكون إيجابية، وهي علامة على النجاح المتزايد لبرنامج التطعيم في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، حذر علماء من جميع أنحاء العالم من أن طفرات جديدة في فيروس كورونا قد تظهر خلال العام المقبل، مما يقلل بشكل كبير من فعالية لقاحات كوفيد-19 الحالية.

وقال ثلثا العلماء الذين شملهم استطلاع من 28 دولة - أجراه التحالف العالمي للقاحات والتخزين - إنهم يعتقدون أن العالم قد استغرق عاما أو أقل قبل تحور فيروس سارس-كوف-2، بحيث أصبحت معظم لقاحات الجيل الأول غير فعالة وكانت هناك حاجة إلى لقاحات معدلة.

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