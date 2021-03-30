مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة ناسفة تستهدف التحالف الدولي جنوب البلاد

بغداد - (أ ش أ):

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق .

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر القول إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع لقوات التحالف الدولي عند مروره في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

وتشهد محافظات الوسط والجنوب منذ اشهر استهدافا مستمرا بواسطة العبوات الناسفة لارتال التحالف الدولي والقوات الامريكية، ولكنها في الغالب لاتسبب خسائر سوى اضرار طفيفة .