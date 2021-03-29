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لقاح "جونسون آند جونسون" يصل ألمانيا منتصف أبريل

05:32 م الإثنين 29 مارس 2021
لقاح "جونسون آند جونسون" يصل ألمانيا منتصف أبريل

لقاح جونسون آند جونسون

برلين - (د ب أ)

من المقرر أن تصل أولى شحنات لقاح جونسون آند جونسون الذي يتكون من جرعة واحدة إلى ألمانيا في منتصف أبريل المقبل.

وأشارت توقعات التسليم الخاصة بالشركة المصنعة "جونسون آند جونسون" إلى أنه في الأسبوع الذي يبدأ في 12 نيسان/أبريل، ستصل حوالي 256800 جرعة إلى ألمانيا، وفي الأسبوع الذي يبدأ في 26 /أبريل، من المقرر وصول 444000 جرعة أخرى.

وبعد ذلك، من المقرر وصول 3ر2 مليون جرعة في مايو و1ر7 مليون جرعة في يونيو.

وحصل لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) على موافقة الاتحاد الأوروبي في 11 آذار/مارس. وعلى عكس اللقاحات من شركات الأدوية الأخرى، فإن اللقاح يتكون من جرعة واحدة ولا توجد ضرورة لتناول جرعة ثانية.

لقاح جونسون آند جونسون برلين ألمانيا فيروس كورونا

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