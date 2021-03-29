الصحة العالمية تحذر من اتساع الفجوة في توزيع لقاحات كورونا

جنيف- (أ ف ب):

حذّرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من عواقب اتساع الفجوة بين أعداد اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا التي يجري تقديمها في الدول الغنية وتلك التي يجري توزيعها للدول الفقيرة عبر آلية "كوفاكس".

وجاء التحذير بعدما انتقد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش "التوزيع غير العادل" للّقاحات في العالم، داعياً الدول الغنيّة التي "تخزّن" كميّات ضخمة من هذه اللّقاحات إلى تقاسم جزء منها مع بقية دول العالم للقضاء على الجائحة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال اجتماع افتراضي تستضيفه الإمارات لبحث مسألة توزيع اللقاحات "الفجوة بين عدد اللقاحات التي تقدّم في الدول الغنية وعدد اللقاحات التي توزع من خلال كوفاكس تتسع كل يوم".

وتابع ان "التوزيع غير العادل للقاحات ليس مجرد معضلة أخلاقية، بل هو أيضا هزيمة ذاتية اقتصادية ووبائية"، مضيفا "طالما واصل الفيروس الانتشار فسيستمر الموت وتعطل التجارة والسفر، وسيتأخر التعافي الاقتصادي أكثر".

وتجاوزت حصيلة التلقيح ضد كوفيد-19 نصف مليار جرعة في جميع أنحاء العالم الجمعة، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس. واستأثرت الدول "العالية الدخل" بأكثر من نصف الجرعات المستعملة (54 بالمئة) مع أنها تعد 16 بالمئة فقط من سكان العالم.

وبدأت عدة دول "ضعيفة الدخل" حملات تلقيح بفضل آلية "كوفاكس" التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) وتحالف الابتكارات في التأهب للأوبئة (سيبي).

لكن انطلاقتها متعثّرة، إذ استعملت تلك الدول 0,1 بالمئة فقط من التطعيمات المتحقّقة على المستوى العالمي.

وتضمن آلية كوفاكس وصول اللقاحات لـ 92 دولة في العالم، مع تغطية التكلفة من قبل مانحين. وتهدف الخطة إلى توزيع جرعات كافية لتطعيم ما يصل إلى 27 بالمئة من سكان هذه الدول بحلول نهاية العام.

وكان من المفترض أن تقدم حوالي 238 مليون جرعة بنهاية مايو، لكن المبادرة قدمت 32 مليون جرعة فقط حتى الآن بحسب موقعها الالكتروني.

وكان غيبرييسوس حث الجمعة دول العالم على التبرع "فورا" بـ10 ملايين جرعة لقاح لآلية كوفاكس، قائلا إنه حتى الآن لا يزال هناك 36 بلدا لم تحصل بعد على جرعة لقاح واحدة.

وخلال اجتماع أبوظبي، دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف" هنرييتا فور الدول الأكثر ثراء للتبرع بجرعات إضافية من خلال كوفاكس، ومصنعي اللقاحات لإعطاء الأولوية للآلية هذه، واستثمار عاجل قدره 510 ملايين دولار في عملية التوزيع.

وقالت "نحن بحاجة للمساعدة" لسد الفجوة في توزيع اللقاحات.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة نحو 2,8 مليون شخص حول العالم. وأكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير الاثنين ان انتقاله إلى الإنسان عبر حيوان فرضية "محتملة إلى محتملة جدا"، مستبعدة "تماما" أن يكون تسرب من مختبر.