الأمم المتحدة تفتح نقاشات جادة مع الصين بشأن مسلمي الأيجور
نيويورك - (بي بي سي)
أفاد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بوجود نقاشات جدية مع الصين بغية السماح للمسؤولين الأمميين بزيارة منطقة شينجيانغ.
وفي مقابلة مع التلفزيون الكندي، أعرب جوتيريش عن أمله في أن تستجيب بكين لجهود التفاوض المبذولة بمعرفة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت وأن تسمح لها بالتوجه إلى الأراضي الصينية دون عراقيل أو قيود للوقوف على الأمر.
ويسعى مراقبو الأمم المتحدة إلى التحقق من مزاعم بتعرض أقلية الأيجور المسلمة التي تعيش في منطقة شينجيانغ إلى الاضطهاد الديني وأيضًا من الاتهامات التي تسوقها دول غربية ضد بكين بممارسة إبادة جماعية بحق الأيجور لقمعها.
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