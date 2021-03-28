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مظاهرات في فرنسا للمطالبة بسياسات أكثر طموحًا بشأن المناخ

07:43 م الأحد 28 مارس 2021
مظاهرات في فرنسا للمطالبة بسياسات أكثر طموحًا بشأن المناخ

مظاهرات في فرنسا بشأن المناخ

باريس - (د ب أ)

نظمت اليوم الأحد العديد من المظاهرات في فرنسا من أجل المطالبة بسياسات مناخية أكثر عزمًا وتصميمًا.

وسجل المنظمون حوالي 190 تجمعًا في أنحاء البلاد.

وانتقد محتجون الحكومة لأنها لم تكون طموحة بما يكفي لمحاربة التغير المناخي، داعين إلى وضع "تشريع مناخي حقيقي".

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الفرنسي غدًا الاثنين لبحث قانون مزمع بشأن المناخ، كانت الحكومة اقترحته مطلع فبراير.

ويشمل جزء من التشريع حظرا على بعض الرحلات قصيرة المدى، في حالات تكون هناك خطوط قطار موازية تقطعها في أقل من ساعتين ونصف الساعة.

كما يوفر القانون، الأساس القانوني لحظر وجود شرفات خارجية بنظام تدفئة، على سبيل المثال في المطاعم، وتوفير عزل أفضل للمباني وفرض قيود على السيارات الملوثة بالمدن.

غير أن القانون قوبل بكثير من الانتقاد. على سبيل المثال، عبر خبراء عن أسفهم لحقيقة أنه لا يتم تطبيق الإجراءات سوى بشكل انتقائي فقط، كما أن الإطار الزمني المزمع لا يسمح بالخفض الضروري لانبعاثات الكربون.

المناخ فرنسا باريس السيارات الملوثة

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