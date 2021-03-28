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بوتين: إلغاء القيود المتعلقة بوباء كورونا سيتم بعد التوصل إلى المناعة الجماعية

03:21 م الأحد 28 مارس 2021
بوتين: إلغاء القيود المتعلقة بوباء كورونا سيتم بعد التوصل إلى المناعة الجماعية

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ(:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إلغاء القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد سيتم بعد التوصل إلى المناعة الجماعية للمواطنين الروس.

وقال بوتين - في مقابلة صحفية على "روسيا 1" اليوم الأحد - "إن القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد سوف تُلغى بعد التوصل إلى المناعة الجماعية للمواطنين في روسيا".

وأضاف الرئيس الروسي :" يتعين أن نستمع لرأي الخبراء في هذا المجال، فهم تحدثوا عن ذلك وقالوا إنه بعد التوصل إلى المناعة الجماعية سيتم إلغاء القيود المفروضة في البلاد"، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك يجب أن يتلقى اللقاح حوالي 70 بالمئة من السكان البالغين في روسيا.

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فيروس كورونا كوفيد19

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