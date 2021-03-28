الجارديان: تطعيم أكثر من 2.5 مليون شخص في إنجلترا بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ كورونا

لندن- (أ ش أ(:

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأحد، أن أكثر من 2.5 مليون شخص في إنجلترا تلقوا حتى الآن جرعتهم الثانية من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن شخصا واحدا من بين 3 أشخاص تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19" خلال الأسبوع الماضي، كما تم تطعيم أكثر من 25 مليون شخص في إنجلترا بجرعتهم الأولى.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن ما يقرب من 900 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية في الأسبوع الماضي أي حوالي ضعف العدد في الأسبوع السابق.

وأوضحت الصحيفة أن التركيز الآن ينصب على ضمان حصول الفئات الأكثر عرضة للخطر على فرصة التطعيم قبل الهدف المتمثل في تقديم اللقاح الأول لجميع الفئات ذات الأولوية بحلول 15 أبريل المقبل.