أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

السعودية: نقدر الكفاءة العالية لمصر في التعامل مع جنوح السفينة ونقف معها بكافة إمكانياتنا

11:50 م السبت 27 مارس 2021
السعودية: نقدر الكفاءة العالية لمصر في التعامل مع جنوح السفينة ونقف معها بكافة إمكانياتنا

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

الرياض - (د ب أ)

صرحت وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة تقدر "الكفاءة العالية لمصر" في التعامل مع جنوح سفينة في قناة السويس، وأعربت عن وقوفها معها بإمكاناتها كافة.

ونقلت اليوم السبت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الوزارة القول إن المملكة العربية السعودية تقدر بالغًا وتدعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس.

وأضافت: "وإذ تعرب المملكة عن ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة؛ فإن المملكة تعبر عن وقوفها مع الشقيقة مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقًا لما تقدره السلطات المصرية، وعن استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية الشقيقة لهذا الغرض وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر".

وزارة الخارجية السعودية مصر قناة السويس سفينة قناة السويس السعودية

الخبر التالى:

إطفاء الأنوار حول العالم احتفالا بساعة الأرض
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198681

    عدد المصابين

  • 152198

    عدد المتعافين

  • 11804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل 3 ظواهر جوية حتى الجمعة المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا