السعودية: نقدر الكفاءة العالية لمصر في التعامل مع جنوح السفينة ونقف معها بكافة إمكانياتنا
الرياض - (د ب أ)
صرحت وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة تقدر "الكفاءة العالية لمصر" في التعامل مع جنوح سفينة في قناة السويس، وأعربت عن وقوفها معها بإمكاناتها كافة.
ونقلت اليوم السبت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الوزارة القول إن المملكة العربية السعودية تقدر بالغًا وتدعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس.
وأضافت: "وإذ تعرب المملكة عن ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة؛ فإن المملكة تعبر عن وقوفها مع الشقيقة مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقًا لما تقدره السلطات المصرية، وعن استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية الشقيقة لهذا الغرض وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر".
الخبر التالى:إطفاء الأنوار حول العالم احتفالا بساعة الأرض
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
198681
عدد المصابين
-
152198
عدد المتعافين
-
11804
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان