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الكاظمي وملك الأردن يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت

05:37 م السبت 27 مارس 2021
الكاظمي وملك الأردن يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ)

أكد العراق والأردن مجددًا اليوم السبت، على أهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في وقت قريب جدا.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي بينهما على تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، وأهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في وقت قريب جدا.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فقد نافش الطرفان القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات.

مصطفى الكاظمي الأردن العراق القمة الثلاثية الملك عبدالله الثاني مصر
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